Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Vorfahrt missachtet - Unfall zwischen zwei Pkw

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 24.02.2021, ereignete sich gegen 17:40 Uhr, im Kreuzungsbereich der Breslauer Straße / Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Der 47-jährige Fahrer eines VW Golf fuhr auf dem Nordring in Richtung der Breslauer Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß der Mann aus Barntrup im Kreuzungsbereich mit einem auf der Bahnhofstraße fahrenden vorfahrtsberechtigten 85-jährigen Stadthäger in seinem VW Sportsvan zusammen. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles war die dortige Lichtsignalanlage aus technischen Gründen außer Betrieb. Glücklicherweise wurde bei der Kollision der Fahrzeuge niemand verletzt. Allerdings waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

