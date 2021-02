Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Husum/Nienburg - Polizeihubschrauber im Einsatz

Nienburg (ots)

(KEM) Mehrere besorgte Anrufe erhielt das Polizeikommissariat Stolzenau am Abend des 24.02.2021 wegen des Polizeihubschraubers Phönix. Dieser war in eine Personensuche in Husum eingebunden, die von ca. 22.15 Uhr bis ca. 23.10 Uhr andauerte und positiv endete.

