Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Heemsen - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 24.02.2021, gegen 16.40 Uhr wird eine 47-jährige Motorradfahrerin aus Dörverden bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die 47-Jährige befuhr die Hauptstraße/B209 in Heemsen von Nienburg in Richtung Rethem hinter einem LKW. Eine ihr mit einem Seat entgegenkommende 48-jährige Nienburgerin beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt nach links in die Dorfstraße einzubiegen, ließ den LKW passieren und bog anschließend links ab. Die hinter dem LKW fahrende Motorradfahrerin übersah sie dabei, vermutlich auch aufgrund der zum Unfallzeitpunkt sehr tief stehenden Sonne. Die Motorradfahrerin kollidierte in der Folge frontal mit dem PKW. Sie wurde ansprechbar aber schwer verletzt von einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat als auch das Motorrad des Herstellers Honda wurden durch den Unfall stark beschädigt.

Lobenswert sind die Reaktionen der Passanten, die in großer Zahl vorbildlich Ersthilfe leisteten und sogar bis zum Eintreffen der Polizei den Verkehr regelten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell