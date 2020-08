Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürnau - Verkehrssituation überforderte Autofahrer - zwei Leichtverletzte

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger die Braunweiler Straße. Aufgrund einer Umleitung war er ortsunkundig. Zudem beeinträchtigten die Dunkelheit und der Regen seine Wahrnehmung. In der Ortsmitte fuhr er geradeaus in die Hauptstraße ein. Er hätte aber der von rechts kommenden Fahrerin eines Mini die Vorfahrt gewähren müssen. Beide Autos stießen im Einmündungsbereich zusammen. Dadurch wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Sein 30-jähriger Mitfahrer, die 20-jährige Unfallgegnerin und deren 25-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Am Seat des Verursachers entstand ein Schaden in Höhe von 7.000 EUR, am Mini in Höhe von 8.000 EUR. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

