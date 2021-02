Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Mit 3,35 Promille auf dem Kleinkraftrad unterwegs

Nienburg (ots)

(Haa) Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stadthagen kontrollierte am Mittwoch, den 24.02.2021, gegen 19:30 Uhr, auf der Westernstraße, den Fahrer eines Kleinkraftrades. Zuvor hatte ein aufmerksamer Zeuge gemeldet, dass der Mann auf seinem Motorroller immer wieder stürzen und einen augenscheinlich betrunkenen Eindruck machen würde. Als die Polizeibeamten den 47-jährigen Stadthäger mit seinem Roller antrafen, bestätigten sich die Angaben des Zeugen. Von dem Stadthäger ging ein deutlicher Geruch nach Alkohol aus. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,35 Promille. Der Fahruntüchtige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades wurde der Mann im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen zur Beobachtung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

