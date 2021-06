Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gefährdung des Straßenverkehrs i.V.m unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue). Am 25.06.2021, gegen 08.20 Uhr, ereignete sich auf der K 415 zwischen Eberholzen und Sibbesse ein Verkehrsunfall mit einem Mercedes Sprinter der Straßenmeisterei Gronau, aufgrund eines Überholmanövers eines entgegenkommenden und bislang unbekannten dunklen Pkw. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Kleintransporter der Straßenmeisterei die K 415 von Eberholzen in Richtung Sibbesse, als auf gerader Strecke, ein unbekannter dunkler Pkw, trotz des Gegenverkehrs durch den Mercedes Sprinter, zum Überholen des vorausfahrenden hellen Pkw ansetzte. Der Kleintransporter musste aufgrund des Überholmanövers stark abbremsen und nach rechts, auf einen Feldweg in Höhe der Biogasanlage, ausweichen. Dabei touchierte der Transporter die dortige Schutzplanke, wobei das Fahrzeug beschädigt wurde. Der derzeit unbekannte und mit einer Person besetzte dunkle Pkw verließ daraufhin unerkannt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell