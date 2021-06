Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Eine Zivilstreife der Polizei Sarstedt beobachtete am Donnerstag gg. 19.05 Uhr an der Kreuzung Breslauer Straße/ Friedrich-Ebert-Str., wie ein 33-jähriger Hannoveraner mit seinem Mercedes Benz bei roter Ampel in die Kreuzung einfuhr und abbog. Die Streife hielt den Fahrzeugführer an. Im Rahmen der dann durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass der Hannoveraner gar keinen Führerschein hat. Außerdem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Zu guter Letzt wurde bei einer Atemalkoholkontrolle festgestellt, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte und mit 1,06 Promille kein Kraftfahrzeug mehr führen durfte. Nach allen polizeilichen Maßnahmen und Bezahlung des fälligen haftbefreienden Betrags wurde der Mann entlassen.

