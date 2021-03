POL-HK: Verkehrsunfall - Fahrer stirbt am Steuer und verunfallt

Polizeiinspektion Heidekreis

Verkehrsunfall - Fahrer stirbt am Steuer und verunfallt

A7/Soltau (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Sattelzug die A7 in Fahrtrichtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Soltau-Süd und Soltau-Ost kam der Fahrer infolge eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte leicht mit der Außenschutzplanke. Die von Verkehrsteilnehmern verständigten Polizeibeamten sowie ein Ersthelfer zogen den leblosen Fahrer aus der Fahrerkabine, um mit der Reanimation zu beginnen. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Fahrer noch am Einsatzort. Ein in der Fahrerkabine befindlicher Mischlingshund wurde durch ein Tierheim in Obhut genommen. Beim Herausholen des Tieres aus der Fahrerkabine wurde ein Polizeibeamter in die Hand gebissen und leicht verletzt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer ihre Fahrt bei Unwohlsein zu unterbrechen und sich im Falle ernsthafterer Erkrankungen rechtzeitig Hilfe (Notruf 112) zu holen.

