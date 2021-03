Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Granate bei Erdarbeiten gefunden (Fotos anbei); Bispingen: Alarmanlage vertreibt Einbrecher; Gilten: Motorradfahrer übersehen

Heidekreis (ots)

24.03 / Granate bei Erdarbeiten gefunden (Fotos anbei)

Soltau: Im Rahmen von Erdarbeiten am Oeninger Weg am Mittwochvormittag wurde auf einer Baustelle gegen 10.00 Uhr eine Panzergranate aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst lagerte die Granate in ein angrenzendes Waldstück um und brachte sie dort kontrolliert zur Sprengung. Der Bereich wurde für den Zeitraum abgesperrt. Neben Feuerwehr und Polizei waren auch Mitarbeiter der Stadt Soltau im Einsatz. Die Gefahrenlage war gegen 14.30 Uhr beendet.

24.03 / Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Bispingen: Einbrecher wurden am Mittwochabend, gegen 23.00 Uhr am Horstfeldweg von einer Alarmanlage in die Flucht geschlagen. Sie hatten versucht, in ein Geschäft für Zweiräder einzudringen, als der Alarm auslöste. Das Geschäft wurde nicht betreten.

24.03 / Motorradfahrer übersehen

Gilten: Ein 57jähriger Autofahrer aus Gilten missachtete am Mittwochnachmittag an der Einmündung Kirchende / Enge Straße der Vorfahrt eines 55jährigen Motorradfahrers aus Neustadt am Rübenberge. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Zweiradfahrer leicht verletzt wurde.

