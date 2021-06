Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrunkener Mann beschädigt PKW durch Flaschenwurf

Hildesheim (ots)

(pief). Am 24.06.2021 gegen 20:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Ladestraße 7 in 31028 Gronau (Leine) zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Ein stark alkoholisierter 66-jähriger Mann aus Gronau warf hierbei eine gefüllte Bierflasche aus Glas auf die Windschutzscheibe des PKWs. Die Windschutzscheibe wurde hierdurch stark beschädigt. Der 66-Jährige wurde aufgrund seiner starken Alkoholisierung dem Gewahrsam der PI Hildesheim zugeführt.

