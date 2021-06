Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Warnung vor Wechseltrick-Diebstahl

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei vor einem Trick, den Diebe wiederkehrend nutzen, um hilfsbereiten Bürgerinnen und Bürgern Geld zu entwenden.

Am Vormittag des 23.06.2021 wurde ein 74-jähriger Hildesheimer in der Hannoverschen Straße von einer männlichen Person angesprochen. Der Unbekannte bat um einen Wechsel einer Zwei-Euro-Münze in kleineres Münzgeld. Der 74-jährige kam der Bitte nach, nahm das Zwei-Euro-Stück entgegen, suchte in seiner Geldbörse nach den entsprechend kleineren Münzen und händigte sie dem Fremden aus. Kurz darauf stellte der Hildesheimer das Fehlen von zwei Geldscheinen aus seinem Portemonnaie fest.

Der fingerfertige Dieb nutzte hier ganz offensichtlich die Gelegenheit, um unbemerkt in die Geldbörse des Mannes zu greifen und die Scheine herauszuholen. Oftmals lenken die Täter die Geschädigten dabei durch Reden ab und verdecken eine Hand z.B. mit einer Zeitschrift oder ähnlichem.

Tipps Ihrer Polizei:

-Lassen Sie Fremden gegenüber immer Vorsicht walten

-Achten Sie immer auf genügend Abstand und verbitten Sie sich jede Art vertraulicher Annäherung durch Fremde

-Bitten Sie im Zweifelsfall andere um Hilfe und Unterstützung beim Umgang mit aufdringlichen Fremden

-Bedenken sie bitte: Diebesfinger sind meist schnell und sehr geübt im Zugriff

