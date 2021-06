Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Mercedes beschädigt

Hildesheim (ots)

Giesen /Hasede - (jb) Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Mercedes eines Gieseners. Das Fahrzeug parkte in der Zeit vom 23.06.21, 17.00 Uhr bis 24.06.21, 07.30 Uhr im Henkenweg in Hasede. Am beschädigten Fahrzeug wurde gelber Fremdlack gefunden. Der Sachschaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem unfallflüchtigen gelben Fahrzeug geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel. 05066/9850.

