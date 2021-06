Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Ein bislang Unbekannter verursachte am Mittwoch gg. 10:48 Uhr einen Verkehrsunfall zumindest mit. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der Unbekannte mit einem schwarzen Pkw die Breslauer Str. aus Richtung Sarstedt kommend in Richtung B6/Helperder Str.. Hinter diesem fuhr eine 33-jährige Hannoveranerin in ihrem VW. An der Einmündung wollen beide Fahrzeuge nach rechts in Richtung B6 abbiegen. Plötzlich stoppt der Unbekannte seinen schwarzen Pkw und fährt ohne erkennbaren Grund rückwärts. Die Hannoveranerin muss nun ebenfalls rückwärtsfahren, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kollidiert sie mit dem hinter ihr stehenden Seat einer 56-jährigen Sarstedterin. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt jedoch fort. Es entstand ein Sachschaden an den beiden kollidierten Fahrzeugen. Die Höhe ist bislang nicht bekannt. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell