Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: "Ausgeschlachtete" Pkw in Freden

Hildesheim (ots)

Freden (ni) - Am 23.06.21 werden auf einem Grünstreifen neben der Straße "Alte Dorfstraße" zwei abgemeldete Pkw festgestellt, von denen Fahrzeugteile abmontiert worden sind und die nun dort augenscheinlich entsorgt worden sind. Der oder die Täter stehen zurzeit noch nicht fest. Neben einem VW Golf Cabriolet ist dort ein Ford Explorer in schrottreifen Zustand abgestellt worden. Hinweise zu den Eigentümern nimmt die Polizei in Freden unter der Telefonnummer 05184 791970 entgegen.

