POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld, Golf-Fahrer gesucht. (neu)

Hildesheim (ots)

Alfeld - Am Mittwoch, den 23.06.2021, um 15:08 Uhr, ereignete sich auf dem unbenannten Wirtschaftsweg zwischen den Alfelder Ortsteilen Röllinghausen und Föhrste ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 34-jähriger aus Alfeld befuhr mit seinem schwarzen VW Passat den oben beschriebenen Wirtschaftsweg in Richtung Röllingshausen, als ihm ein goldfarbener VW Golf Plus entgegenkam. Der bislang unbekannte Golf-Fahrer geriet aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Beide Fahrzeuge kollidierten mit den jeweiligen Außenspiegeln. Es entstand geringwertiger Sachschaden. Der Golf-Fahrer setzte jedoch unbeirrt seine Fahrt weiter fort.

Der Golf-Fahrer wird wie folgt beschrieben: Männlich, zwischen 70-80 Jahre alt, graue / volle Haare und er trug eine Brille. Zudem hatte er eine ungefähr gleichaltrige Beifahrerin neben sich.

Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben oder Angaben zum unfallflüchtigen Golf-Fahrer geben können, melden sich bitte beim Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0.

