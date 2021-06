Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - 2 Fahrzeugführer stehen unter Drogeneinfluss

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Gleich 2 Fahrzeugführer fallen bei Verkehrskontrollen am 22.06.21 auf, die unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln mit ihren Fahrzeugen unterwegs sind. Um 06:55 Uhr wird in Dehnsen ein 18 Jahre alter Alfelder, der mit einem Motorrad auf der Straße "An der Bundesstraße" fährt, angehalten. Aufgrund eines positiven Vortests wird eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Um 23.30 Uhr wird ein 22-jähriger Alfelder mit seinem Pkw auf der Hannoverschen Straße angetroffen. Auch hier besteht der Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen, so dass eine Blutprobe entnommen wird und die Fahrt vorläufig beendet ist. Gegen dessen 22-jährigen Beifahrer wird wegen des Besitz von Betäubungsmitteln ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei der Kontrolle wird ein intensiver Cannabisgeruch wahrgenommen. Der Beifahrer hatte eine geringe Menge Marihuana dabei. Dieses wurde sichergestellt.

