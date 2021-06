Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Seniorinnen werden Opfer von Betrügern - Bankmitarbeiter können Schaden in einem Fall verhindern

HILDESHEIM - SARSTEDT - (jpm) Am 22.06.2021 meldeten sich Betrüger telefonisch bei mehreren Seniorinnen aus Hildesheim und Sarstedt und gaben sich als Polizeibeamte bzw. Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft aus, um so an das Vermögen der Angerufenen zu gelangen. Während in einem Fall Bankmitarbeiter einen Erfolgseintritt verhindern konnten, erbeuteten die Täter in einem weiteren Fall eine vierstellige Geldsumme.

Bisherigen Ermittlungen zufolge kontaktierten die Betrüger eine 82-jährige Hildesheimerin am gestrigen Vormittag mehrfach telefonisch, wobei sie sich als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Staatsanwaltschaft ausgaben. Der Seniorin wurde von Einbruchdiebstählen in ihrer Nachbarschaft erzählt und dass bereits Täter festgenommen worden seien, aber auch noch weitere Einbrecher gesucht werden. Die Dame wurde nach ihren Vermögensverhältnissen befragt und es wurde ihr zudem mitgeteilt, dass ihr Geld bei der Bank nicht sicher sei, da die dortigen Mitarbeiter in Diebstähle verwickelt seien. Der vermeintliche Staatsanwalt forderte die Seniorin auf, ihre Bank aufzusuchen und einen fünfstelligen Geldbetrag abzuheben. Dabei erhielt die Frau die Instruktion, auf eventuelle Nachfragen keinesfalls den Grund für die Abbuchung zu benennen. Genau daran hielt sich die Seniorin auch, als sie ihr Geldinstitut aufsuchte. Trotz dessen vermuteten die aufmerksamen Bankmitarbeiter einen Betrug und zahlten das Geld nicht ohne weiteres aus, sondern verhielten sich vorbildlich und verständigten die Polizei.

Ebenfalls am gestrigen Tag wurde eine 88-jährige Seniorin aus Sarstedt von einem Mann angerufen, der sich als Polizeibeamter ausgab und die Frau über mehrere Stunden in der Leitung hielt. Angeblich habe die Tochter der älteren Dame jemanden bei einem Verkehrsunfall getötet und nur durch die Zahlung einer Kaution könne eine Haft verhindert werden. Im Hintergrund war eine weibliche Stimme zu hören, die wimmerte und die die 88-jährige tatsächlich für ihre Tochter hielt. Als Kaution wurde im weiteren Verlauf des Gespräches eine mittlere vierstellige Summe vereinbart, die von der Seniorin bereitgestellt und anschließend vereinbarungsgemäß an eine angekündigte Abholerin übergeben wurde. Nachdem sich zu einem späteren Zeitpunkt die Tochter der Frau bei ihr meldete, wurde der Betrug bekannt.

Darüber hinaus erhielten gestern zwei 61 und 86 alte Hildesheimerinnen sowie eine 94-jährige Sarstedterin betrügerische Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten, wobei es hier zu keinem Vermögensschaden kam, da die Frauen die Gespräche beendeten.

