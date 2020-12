Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Unfallverursacher gesucht

IbbenbürenIbbenbüren (ots)

Am Samstag (12.12.) wurde in Ibbenbüren auf dem Parkplatz der Firma Rewe an der Weberstraße 60 zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr ein Pkw beschädigt. Der schwarze Audi Q5 wurde am hinteren rechten Kotflügel und an der hinteren rechten Seitentür beschädigt. Es konnten diverse Kratzer festgestellt werden. Aufgrund der Auswertung der Spuren ist es möglich, dass der Schaden am Pkw durch ein fremdes Fahrzeug oder durch einen Einkaufswagen verursacht worden ist. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591-4315.

