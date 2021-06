Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Diebstahl eines Autokennzeichens

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Unbekannte montierten in der Zeit vom 8.06.21 bis 22.06.21 an einem am Bahnhof geparkten Seat einer Sarstedterin das hintere amtliche Kennzeichen ab und entwendeten dies. Täterhinweise erbittet die Polizei in Sarstedt unter 05066/9850.

