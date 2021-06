Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070621-416: 14-jähriger Radfahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Bergneustadt (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagnachmittag (6. Juni) ein jugendlicher Radfahrer bei einem Unfall auf der Flurstraße zugezogen. Der 14-Jährige aus Bergneustadt lieferte sich um 18.10 Uhr mit einem Freund ein Rennen durch das Wohngebiet. Beim Abbiegen von der Straße "Breitegarten" in die Flurstraße kollidierte er im Bereich der Einmündung mit dem Toyota einer 57-Jährigen Bergneustädterin, die aus Richtung Bergneustadt die Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß zog er sich schwere Verletzungen zu und kam zur Behandlung in das Gummersbacher Krankenhaus.

