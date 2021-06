Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Lauben aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Sarstedt/ Kolonie Kali Chemie - (jb) Unbekannte brachen in der Zeit von Montag, 20.00 Uhr bis Dienstag 07:15 Uhr in drei Gartenlauben der Gartenkolonie Kali Chemie in Sarstedt ein. Die Täter gelangten in alle Lauben durch Aufbrechen der Tür. Entwendet wurde neben Lebensmitteln, einem Kupferkabel auch eine geringe Anzahl an Werkzeug und eine 150 Jahre alte Messingglocke. Täterhinweise erbitte die Polizei in Sarstedt unter der Tel. 05066/9850

