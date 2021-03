Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A 20, LK V-R

Grimmen (ots)

Am 26.03.2021 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A 20, an welchem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 30-Jähriger die A 20 in Richtung Stettin und überholte vor der Anschlussstelle Grimmen Ost einen LKW. Vor dem PKW Mazda fuhr während des Überholvorgangs ein PKW BMW. Nachdem sich beide Fahrzeuge auf der rechten Fahrspur wiedereingeordnet hatten, bremste der Fahrer des BMW plötzlich stark ab. Um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern, wechselte der Fahrer des Mazda auf den linken Fahrstreifen. Auf diesem befand sich zu dem Zeitpunkt ein PKW Audi, dessen 33-jähriger Fahrer in weiterer Folge ungebremst auf den PKW Mazda auffuhr. In Folge des Aufpralls blieb der Audi auf dem linken Fahrstreifen und der Mazda teilweise auf dem Standstreifen stehen. Auf Grund der ausgefallenen Beleuchtungseinrichtungen an beiden Fahrzeugen nahm ein auf die Unfallstelle zufahrender 33-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Ford diese zu spät wahr und wich zur Vermeidung eines Zusammenstoßes aus. Letztendlich kollidierte der Ford jedoch mit der Mittelschutzplanke. Bei den an dem Unfallgeschehen beteiligten Personen, handelt es sich um polnische Staatsbürger. Diese blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste für die Dauer von ca. 3,5 Stunden voll gesperrt werden. Da im Zusammenhang mit der eingehenden Meldung vom Brand eines PKW berichtet wurde, waren die Feuerwehr, die Rettungskräfte und die Autobahnmeisterei Süderholz am Unfallort zugegen. Der Fahrer des PKW BMW fuhr die A 20 unerkannt in Richtung Stettin weiter.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfall oder zum Fahrer des PKW BMW machen können, wenden sich bitte an das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen (Tel. 038326 57212), an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

