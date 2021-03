POL-NB: ~ Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Landesstraße 22 (L 22) bei Ribnitz-Damgarten, Landkreis Vorpommern-Rügen (Zweitschrift - Korrektur Art der Verletzung) ~

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am 25.03.2021 gegen 19:15 Uhr ereignete sich auf der L 22 bei Ribnitz-Damgarten ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 25-jährige Fahrer eines PKW Ford Mondeo befuhr die L 22 kurz hinter dem Ortsausgang Ribnitz-Damgarten in Richtung Ahrenshagen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW Audi A4. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 25-Jährige Fahrer des PKW Ford leicht und die die 44-jährige Fahrerin des PKW Audi schwer verletzt (keine Lebensgefahr). Der 25-Jährige wurde zur weiteren ambulanten medizinischen Versorgung in die Uniklinik Rostock gebracht. Die 44-Jährige wurde mit einem Rettungshubschreiber in die Uniklinik Greifswald geflogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,-Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, die Unfallursache bleibt zu ermitteln. Bei beiden Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

