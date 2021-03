Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Angebranntes Essen löste in Demmin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Einsatz für Feuerwehr und Polizei aus

Demmin (ots)

Am 24.03.2021, um 22.10 Uhr wurde der ELSt der Polizei Neubrandenburg ein vermeintlicher Wohnungsbrand in 17109 Demmin am Mühlenteich gemeldet. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Demmin wurde dazu zum Einsatz gebracht und trafen nahezu zeitgleich mit der eingesetzten Polizeistreife ein. Da nicht bekannt war ob sich Personen in der Wohnung befanden und Brandgeruch wahrzunehmen war, wurde die Wohnungstür aufgebrochen. In der Wohnung konnte der Bewohner, der offensichtlich im Wohnzimmer eingeschlafen war, angetroffen werden. In der Küche befand sich auf dem eingeschalteten Herd ein Kochtopf mit Essen, welches angebrannt war. Der 67-jährige Bewohner (deutsch) erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde durch den Rettungsdienst ins KKH Demmin und dort stationär aufgenommen. Weitere Personen waren nicht betroffen und Sachschäden waren ebenfalls nicht festzustellen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Demmin lüfteten die Wohnung, zu einem Löscheinsatz kam es glücklicher Weise nicht. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell