Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Falsche Polizeibeamte bei einer 92-jährigen

Auetal - OT Kathrinhagen (ots)

(swe). Am 23.3., 13.45 Uhr, wird die Rintelner Polizei durch die Schwiegertochter einer 92-jährigen Frau aus Kathrinhagen informiert, dass bei ihrer Schwiegermutter zwei zivile Polizeibeamte in der Wohnung gewesen seien, die jetzt wieder verschwunden seien. Wie sich durch Ermittlung der eingesetzten Beamten ergab, gelangten gegen 13/13.30 Uhr offensichtlich eine Frau und ein Mann durch eine nicht verschlossene Tür in das Haus der 92-jährigen und gaben sich dort als Polizeibeamte aus. Sie fragten, ob die Frau alleine zu Hause wäre und teilten ihr mit, dass ihr Haus auf einer Liste für "gefährdete Objekte" stehen würde und sie wollten sich in ihrer Wohnung umschauen. Während der Mann die 92-jährige Frau in ein Gespräch verwickelte, ging die angebliche Polizistin allein durch die Wohnung. Als die beiden Personen wieder die Wohnung verlassen hatten, informierte die 92-jährige ihre Schwiegertochter. Zu diesem Zeitpunkt ging sie immer noch davon aus, dass tatsächlich Polizeibeamte in Zivil bei ihr in der Wohnung waren. Ihre Schwiegertochter setzte sich mit der Polizeistation in Rehren in Verbindung und musste dann feststellen, dass ihre Schwiegermutter offensichtlich Opfer falscher Polizeibeamter wurde. Aus der Wohnung fehlte nach Überprüfung Goldschmuck. Durch eine aufmerksame Nachbarin konnte die Polizei allerdings bereits erste Ermittlungsansätze erlangen. Ein schwarzer VW Passat mit HZ-Kennzeichen hatte sich aus der Nähe des Objektes entfernt. Wer noch weitere Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln oder der Station in Rehren.

