Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Frau bei Unfall verletzt

Nordhorn (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Lingener Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der 62-jährige Fahrer eines Linienbusses war gegen 15.40 Uhr auf dem Espenweg unterwegs. Als er nach links auf die Lingener Straße abbog, übersah er eine 23-jährige Motorradfahrerin, die in Richtung Lingen fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die junge Frau mit ihrem Motorrad aus und kam zu Fall. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 62-Jährige sowie die circa fünf Insassen des Busses blieben unverletzt.

