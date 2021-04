Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Zeugen gesucht

Laar (ots)

Am Freitag kam es gegen 8.45 Uhr im Einmündungsbereich der Coevordener Straße / Bahnhofstraße in Laar zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Treckers musste beim Abbiegen in die Bahnhofstraße einem Radfahrer ausweichen, der die Fahrbahn kreuzte. Bei dem Ausweichmanöver touchierte der Trecker ein Ortsschild. Der unbekannte Radfahrer fuhr unerlaubt weiter. Bei dem Radfahrer soll es sich um eine männliche Person in jugendlichem Alter gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

