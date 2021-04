Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Audi beschädigt (Korrektur Unfallzeit)

Surwold (ots)

Am Freitag kam es auf dem Parkplatz eines Discounters an der Schulstraße in Surwold zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde zwischen 10.30 und 11 Uhr ein violetter Audi A5 an der Fahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

