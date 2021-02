Polizei Bielefeld

POL-BI: Wem gehören aufgefundene Gegenstände?

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Eckardtsheim - Beamte des Kriminalkommissariats 15 wenden sich im Rahmen von Ermittlungen zu zwei Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit. Die Ermittler konnten zwei polizeibekannte Jugendliche identifizieren, die verdächtigt werden, in der Vergangenheit mehrfach in Gartenhütten und Lagerräume im Bereich Eckhardtsheim eingebrochen zu sein.

Am Freitag, 19.02.2021 wurden zahlreiche Gegenstände in einem Depot der Jugendlichen entdeckt, die von Einbrüchen stammen könnten. Diese Gebrauchsgegenstände haben die Kriminalbeamten noch keinen Taten zuordnen können.

Deshalb bitten die Ermittler darum, dass sich mögliche Einbruchsopfer, die eine Tat noch nicht angezeigt haben, bei der Polizei melden. Auch wenn einige Gegenstände einen geringen Sachwert haben sollten, empfehlen sie eine Anzeige zu den bislang unbekannten Einbrüchen in Eckhardtsheim zu erstatten.

Die Kriminalbeamten fragen, wo sind diese älteren Gebrauchsgegenstände gestohlen worden und wem gehören sie?

Zwei Kettensägen, eine Handsäge, ein Wasserkocher, ein Brandbeschleuniger, zwei Rostlöser, eine Zange, zwei Gartenscheren, ein Pflegewachs, ein Gasbrenner, und einen Zollstock.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

