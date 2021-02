Polizei Bielefeld

POL-BI: Ein Unfall - zwei verschiedene Darstellungen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Mitte-

In der Kreuzung Am Stadtholz/ Bleichstraße/ Huberstraße ereignete sich am Mittwoch, 24.02.2021, ein Verkehrsunfall. Der PKW Fahrer und ein E-Roller Fahrer machten unterschiedliche Aussagen.

Ein 49-jähriger Bielefeld fuhr gegen 16:00 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Bleichstraße in Richtung Innenstadt und beabsichtigte in dem Kreuzungsbereich nach links in die Huberstraße einzubiegen.

Ein 56-jähriger Bielefelder fuhr zur gleichen Zeit mit seinem Mokick die Bleichstraße in Richtung Ziegelstraße.

Der Opelfahrer sagte aus, dass der entgegenkommende E-Roller Fahrer gegen seinen im Kreuzungsbereich stehenden Opel fuhr und stürzte. Der Mokick Fahrer äußerte, dass der Opel im Kreuzungsbereich anfuhr. Er habe gebremst und versucht auszuweichen. Trotzdem sei es zum Zusammenstoß gekommen und er gestürzt.

Der 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt circa 1300 Euro.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell