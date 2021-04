Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Radfahrerin schwer verletzt

Spelle (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der Ringstraße in Spelle zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt. Sie war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in Richtung der Straße Westring unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall kam. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell