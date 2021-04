Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gewässerverunreinigung

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Löffingen;]

Am 14.04.21 gegen 15:30 Uhr meldete ein Passant eine Ölverschmutzung im Bittenbach.

Die Feuerwehr Löffingen konnte mittels mehrerer Ölsperren die geringfügige Verschmutzung eindämmen. Eine Rückverfolgung der Ölspur ergab, dass die ölige Substanz in einen Gullideckel in der Bahnhofstraße eingeleitet wurde. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass ein 36-jähriger Mann in diesem Bereich den Ölwechsel an seinem Pkw durchführte. Sollte sich bestätigen, dass der Mann für die Umweltverschmutzung verantwortlich ist, wird gegen diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin wird er für die Reinigungsarbeiten aufkommen müssen.

