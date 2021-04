Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Es gibt sie noch - Die ehrliche Finder

Freiburg (ots)

Grund zur großen Freude hatte heute ein 28-jähriger Mann, der beim Polizeiposten Gundelfingen seinen am Vortag verlorenen Geldbeutel, samt Ausweispapieren, Bankkarten und rund 670 Euro Bargeld, vollständig entgegennehmen durfte. Die ehrliche Finderin hatte die Geldbörse auf einem Parkplatz gefunden und diesen bei der Polizei in Gundelfingen abgegeben. Obwohl sie auf einen Finderlohn ausdrücklich verzichtete, will sich der glückliche Besitzer bei ihr erkenntlich zeigen.

Dieses, überaus erfreuliche Beispiel, nimmt die Polizei nochmals zum Anlass darum zu bitten, aufgefundene Wertgegenstände und Ausweisdokumente der Polizei zu melden und abzugeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell