Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Flaschenwurf gegen Rathaus - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.01.2021, gegen 08:30 Uhr, kam es in der Rheinstraße in Bad Bellingen zu einem Flaschenwurf gegen das Rathaus. Dabei ging ein Glaselement einer Seiteneingangstüre zu Bruch. Eine Zeugin sah eine Frau in der Nähe. Auf weitere Zeugenhinweise hofft der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0.

