POL-FR: Rheinfelden: Autofahrerin hat Marihuana in einer Socke

Eine Autofahrerin hatte beim Grenzübertritt am Dienstag, 13.04.2021, in Rheinfelden eine kleine Menge Marihuana in der Socke. Die 37-jährige war gegen 11:00 Uhr vom Zoll am Autobahngrenzübergang kontrolliert worden. In einer Socke fand sich dabei das Marihuana. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter Drogeneinfluss stehen könnte, was ein Schnelltest bestätigte. Eine Blutprobe folgte. Die Frau musste ihr Auto stehen lassen.

