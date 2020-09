Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Lüdinghauser Straße/Motorradfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Nordkirchen ist am Freitagmorgen (11.9.20) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 83-jähriger Autofahrer aus Coesfeld vom Fahrbahnrand der Lüdinghauser Straße in den fließenden Straßenverkehr ein. Zur selben Zeit befuhr der Nordkirchener mit seiner Maschine die Straße. Um eine Kollision zu verhindern, bremste dieser abrupt ab und versuchte, nach links auszuweichen. Dabei stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus.

