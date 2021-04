Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Junge Männer hantieren mit Spielzeugpistole und lösen Polizeieinsatz aus

Freiburg (ots)

Zwei junge Männer haben am Dienstag, 13.04.2021, in Weil am Rhein einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, weil sie vor einem Einkaufsmarkt mit einer Spielzeugpistole hantierten. Gegen 19:00 Uhr war die Meldung an die Polizei erfolgt, dass dort zwei Personen mit einer Pistole seien. Die 17- und 18-jährigen Männer sahen sich dann plötzlich mehreren Polizeistreifen gegenüber. Einer hatte das Corpus Delicti, eine Spielzeugpistole, dabei. Ein Verstoß lag nicht vor. Mit den beiden wurde ein sensibilisierendes Gespräch geführt.

