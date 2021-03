Polizei Wuppertal

POL-W: W Trickbetrügerinnen erbeuten Schmuck und Bargeld

Wuppertal (ots)

Eine unbekannte Frau erschlich sich gestern (25.03.2021) gegen 11:00 Uhr das Vertrauen einer 68-Jährigen an der Bushaltestelle "Alter Markt", begleitete die Wuppertalerin in ihre Wohnung und erbeutete Erspartes und Goldschmuck. Unter einem Vorwand ließ sich die Betrügerin in der Wohnung einen fünfstelligen Bargeldbetrag und Schmuck der Dame zeigen. Als die Unbekannte kurz darauf die Wohnung verließ, stellte die 68-Jährige fest, dass ihre Wertsachen entwendet worden waren. Vor der Haustür des Mehrfamilienhauses traf die Betrügerin noch eine Komplizin. Beide Frauen waren circa 30 Jahre alt. Die Frau, welche mit in der Wohnung des Opfers war, ist circa 160 cm groß, hat lange Haare und trug einen kurzen karierten Mantel. Ihre Komplizin ist circa 170 cm groß und trug einen langen weißen Mantel mit aufgedruckten schwarzen Blättern. Beide Frauen sprachen russisch. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Duo geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0202-284-0 zu melden. Die Polizei rät: Bleiben Sie Fremden gegenüber misstrauisch. Lassen Sie keine Unbekannten in ihre Wohnung. Machen Sie Unbekannten gegenüber keine Angaben zu Bargeld oder Wertgegenständen und zeigen Sie diese auch nicht. (hm)

