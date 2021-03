Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Zwei Alleinunfälle von Motorradfahrern am Abend

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 24.03.2021 kam es am Abend in der Hölderlinstraße und der Straße Burger Höhe zu zwei Alleinunfällen mit Motorrädern. Gegen 18:25 Uhr verlor ein Mann (45) in der Hölderlinstraße beim Losfahren aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Honda. Er stürzte über eine niedrige Mauer, verletzte sich schwer und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 1.100 Euro. Gegen 20:45 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann mit seiner Yamaha die Straße Burger Höhe in Richtung Innenstadt, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Er wurde in die Leitplanke geschleudert und verletzte sich schwer. Die Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei circa 3.000 Euro. (jb)

