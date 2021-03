Polizei Wuppertal

POL-W: W - Öffentlichkeitsfahndung nach Geldautomatenbetrügern

Wuppertal (ots)

Am 03.02.2020 erstattete ein Mann aus Wuppertal Anzeige wegen eines Betruges mit seiner EC-Karte. Er hatte zuvor an einem Bankautomaten in der Straße Kleeblatt Geld abgehoben, die EC-Karte jedoch nicht wieder ausgeworfen bekommen. Ein englischsprachiger Mann sprach ihn daraufhin an und schilderte ihm, dass ihm dasselbe ebenfalls passiert sei. Im Nachgang stellten sich zwei widerrechtliche Abbuchungen vom Konto des Wuppertalers heraus. Offenbar eigneten sich die Täter die EC-Karte des Geschädigten nach dessen Verlassen des Kassenraumes an. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe und fahndet öffentlich nach dem englischsprachigen Mann und zwei weiteren Männern, die sich am Tattag im Kassenraum aufhielten. Wer kann Angaben zur Identität der Männer auf den Aufnahmen der Überwachungskamera machen: http://ots.de/FoKHjI Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (jb)

