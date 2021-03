Polizei Wuppertal

POL-W: W 14-Jähriger verunfallt auf Spritztour mit Auto

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (20.03.2021), gegen 13:00 Uhr verursachte ein 14-Jähriger einen Unfall mit dem Auto seiner Eltern. Der Jugendliche hatte sich widerrechtlich mit dem Mercedes auf eine Spritztour im Bereich Elberfeld gemacht. Dabei begleiteten ihn drei Freunde (m12, m12 und m13). Als der 14-Jährige wegen eines Engpasses auf der Fahrbahn zurücksetzte, stieß er gegen drei geparkte Autos (Seat, Mercedes-Benz, Audi). Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.500 Euro. Nach der Unfallaufnahme konnten die Kinder / Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden. (sw)

