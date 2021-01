Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim /Offenbach

Landau - Verkehrskontrollen

Landau (ots)

Bei Verkehrskontrollen am Dienstag in Billigheim-Ingenheim, Offenbach und Landau wurden insgesamt 28 Verkehrsverstöße registriert. Es wurden Geschwindigkeitskontrollen in der Mozartstraße und der Hauptstraße in Billigheim-Ingenheim und in der Germersheimer Straße in Offenbach durchgeführt. Hierbei wurden in der Mozartstraße keine, in der Hauptstraße zwölf und in der Germersheimer Straße elf Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Bei Kontrollen im Stadtgebiet Landau fielen drei Autofahrer auf, weil sie nicht angeschnallt waren und gegen zwei Autofahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil sie während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzten.

