Polizei Wuppertal

POL-W: W Kiosk ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Ein unbekannter Mann überfiel gestern Abend (23.03.2021), gegen 19:00 Uhr einen Kiosk an der Bogenstraße und erbeutete Bargeld. Der Räuber betrat das Ladenlokal und bedrohte einen 38-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer. Der Mann forderte die Herausgabe von Bargeld und bediente sich an der Wechselgeldschublade. Mit seiner Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er ist circa 185 cm groß und hat eine schlanke Statur. Er war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Räuber geben können, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell