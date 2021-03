Polizei Bonn

POL-BN: Bonner City: Einbruch in Brillengeschäft - Unbekannte entwenden mehr als 1000 Brillengestelle - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 01.03.2021, gegen 19:00 Uhr, und dem 02.03.2021, gegen 09:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Brillengeschäft auf der Sternstraße in der Bonner City ein: Nach dem derzeitigen Sachstand verschafften sich die Unbekannten durch das Einschlagen eines Fensters Zugang in den Bürobereich des Geschäftes, der sich in einem Obergeschoss befindet. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten einschließlich des Verkaufsraumes. Hierbei erbeuteten sie neben Bargeld auch mehr als 1000 Brillengestelle.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

