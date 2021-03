Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Heiderhof: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Bonn (ots)

Polizeibeamte der Wache Godesberg und des zivilen Einsatztrupps haben am Montagmittag (01.03.2021) zwei junge Männer nach Farbschmierereien auf dem Heiderhof gestellt.

Zwei Beamte des Einsatztrupps hatten gegen 13:10 Uhr zwei Tatverdächtige beobachtet, die einen Anbau am Sportplatz auf dem Philosophenring mit Farbe besprühten. Streifenwagen wurden daraufhin zu der Einsatzörtlichkeit entsandt. Bei ihrem Eintreffen liefen die Verdächtigen davon. Während einer der Männer sich in ein angrenzendes Waldstück flüchtete, versuchte der zweite Täter mit einem E-Scooter zu entkommen. Beide kamen nicht weit und konnten gestellt werden. Im Anschluss wurden die Tatverdächtigen im Alter von 17 und 19 Jahren zur Wache Godesberg gebracht. Bei ihnen wurden jeweils geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden. Bei richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchungen wurden im Anschluss weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. In dem Zimmer des 17-Jährigen in der elterlichen Wohnung fanden die Polizisten zudem weitere Betäubungsmittel. Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 37 gehen davon aus, dass die beiden Tatverdächtigen für weitere Farbschmierereien verantwortlich sind. Nach den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die beiden jungen Männer wieder entlassen.

Die Bonner Polizei nimmt diesen Fall nochmals zum Anlass und warnt vor illegalen Sprüh-Aktionen: Es handelt sich um eine Straftat, die entsprechend geahndet wird. Die Polizei verfolgt konsequent alle angezeigten Farbschmierereien. Auf ertappte Sprayer kommen neben den strafrechtlichen auch erhebliche zivilrechtliche Konsequenzen zu. Die Regressforderungen können unter Umständen mehrere tausend Euro betragen. Informationen für Jugendliche und ihre Eltern sowie Tipps zum Schutz vor Graffiti für Hausbesitzer finden Sie auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/jugendkriminalitaet/illegale-graffiti/ sowie beim Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn, Telefon: 0228 15-7676.

