Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Reute/Emmendingen: Raub auf Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Heute Mittag, 14.04.2021, um 11.55 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann eine Bäckereifiliale in der Hauptstraße in Reute (Landkreis Emmendingen). Der Unbekannte reichte der hinter dem Verkaufstresen befindlichen Verkäuferin eine große Kunststoff-Einkaufstasche entgegen und forderte diese auf, das in der Kasse befindliche Bargeld dort hinein zu füllen.

Nachdem die Mitarbeiterin dieser Aufforderung zunächst nicht nachkam, begab sich der Mann ebenfalls hinter die Verkaufstheke, bedrohte sie mit einem Messer und forderte erneut den Inhalt der Kasse.

Nachdem die Angestellte ihm den Bargeldbestand in derzeit unbekannter Höhe aushändigte, flüchtete der Täter aus der Bäckerei und stieg in ein vor dem Anwesen wartenden, roten Kleinwagen ein. Mit offenem Kofferraumdeckel flüchtete der während der Tat im Fahrzeug wartende Fahrer in unbekannte Richtung.

Der Täter wird von der Mitarbeiterin wie folgt beschrieben: männlich, ca. 28-30 Jahre alt, ca. 168 cm groß, südländische Erscheinung, korpulente/stämmige Figur, dunkle Haare, braune Augen, dichte Augenbrauen, akzentfreie Sprache. Er trug ein schwarzes Kopftuch, blauen Einweg-Mundschutz, schwarze Jogginghose (Verkehrtherum getragen), schwarzes Jogging-Oberteil und schwarze Sportschuhe.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft oder dem roten Kleinwagen machen können, der mit offener Kofferraumklappe flüchtig gegangen ist.

