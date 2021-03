Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Passant hört Hilferufe (08.03.2021)

Triberg (ots)

Aus einem Waldgebiet zu hörende Hilferufe haben einen Passanten beim Triberger Bahnhof am Montagabend gegen 19.30 Uhr veranlasst, die Polizei zu alarmieren. Ein 15-Jähriger hörte laute Hilfeschreie und Wortfetzen, die einen "angeschossenen" Mann am Waldrand vermuten ließen. Mit einem Großaufgebot suchten Polizei und Rettungsdienste mit Suchhunden die Umgebung ab, aus der zuvor die Hilferufe zu hören waren. Die Suche blieb erfolglos und auch Anfragen bei Anwohnern, Bahnhofsbediensteten, Jägern und Jagdpächtern ergaben keine Hinweise auf eine möglicherweise verletzte Person in diesem Bereich. Die Polizei konnte zwar ermitteln, dass sich zum Zeitpunkt der Hilferufe ein amtsbekannter Mann in der Nähe des Bahnhofs aufgehalten hatte. Ob er etwas mit den Rufen zu tun hat, ist allerdings noch nicht geklärt und bedarf weiterer Ermittlungen.

