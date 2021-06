Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ladendiebstahl in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 23.06.2021, 14:45 Uhr, wird eine 69-jährige Alfelderin bei einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Sedanstraße ertappt. Durch den Kaufhausdetektiv wird sie dabei beobachtet, wie sie mehrere Lebensmittel in ihrem Einkaufskorb versteckt und diese an der Kasse nicht bezahlt. Neben der Strafanzeige hat die Alfelderin ein Hausverbot für den Einkaufsmarkt bekommen.

