Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Unbekannte drangen am Samstag, 7. November, in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 18.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Forstweg in Scholven ein. Die Einbrecher hebelten zunächst erfolglos an einer Terrassentür. Anschließend brachen sie ein Küchenfenster auf und gelangten ins Haus. Hier durchwühlten die die Täter mehrere Räume. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Zur Tatzeit beobachtete eine Nachbarin vier verdächtige Männer, die sich dann zu Fuß in unbekannte Richtung entfernten. Einer trug einen Parka mit Fellrand an der Kapuze. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell