BPOL NRW: Schneller Fahndungserfolg - E-Bikediebe konnten innerhalb von 24 Stunden festgenommen werden

Die Bundespolizei konnte am Mittwochabend am Hauptbahnhof Aachen einen schnellen Fahndungserfolg verzeichnen und 2 Fahrraddiebe festnehmen.

Die beiden Mazedonier im Alter von 52- und 21-Jahren fielen den Beamten am Bahnsteig 6 am Hauptbahnhof auf. Während des Kontrollgesprächs konnten beide Männer den Besitznachweis für zwei mitgeführte E-Bikes nicht erbringen. Sie gaben an, dass sie nicht ihnen gehören würden. Eine Fahndungsausschreibung des Polizeipräsidiums Aachen bestätigte den Verdacht der Beamten, dass zu mindestens ein E-Bike gestohlen war. Erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Aachen entwendet worden. Zudem konnte der Jüngere der beiden Männer keine Ausweispapiere bei der Kontrolle vorlegen. Er war bis vor kurzem beim Ausländeramt Köln als abgelehnter Asylbewerber gemeldet, bis er vor seiner anstehenden Abschiebung untergetaucht war. Beide Männer wurden festgenommen und auf die Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof verbracht. Die mitgeführten Fahrräder wurden sichergestellt. Auf der Wache sind der 52-Jährige und der 21-Jährige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls beanzeigt worden. Zudem muss sich der Jüngere von beiden noch wegen des unerlaubten Aufenthaltes vor der Justiz verantworten müssen. Zuständigkeitshalber sind beide Männer am Donnerstagmorgen mit dem Diebesgut der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aachen übergeben worden. Diese hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

